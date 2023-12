Voile : Linkers-Open de Dragon de Deauville Deauville Yacht Club Deauville, 21 juin 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

La Linkers Open de Dragon de Deauville fait désormais partie des grands rendez-vous européens de la discipline et réunit chaque année un plateau extrêmement relevé, avec de grands champions venus de toute l’Europe.

Plus de 30 Dragon sont attendus cette année pour cette magnifique épreuve avec des concurrents au niveau très élevé. Peter Gilmour devra défendre son titre acquis en 2023 à Douarnenez. Peter fut 4 fois champion du monde de Match-Racing et il a participé à plusieurs éditions de l‘America’s Cup, soit comme barreur, soit comme coach ( Alinghi – vainqueur en 2007)..

Vendredi 2024-06-21 fin : 2024-06-24 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Linkers Open de Dragon de Deauville is now one of the major European events in the discipline, attracting an extremely strong field every year, with great champions from all over Europe.

More than 30 Dragons are expected to take part in this magnificent event, with competitors of the highest calibre. Peter Gilmour will be defending the title he won in Douarnenez in 2023. Peter is a 4-time Match Racing World Champion and has taken part in several editions of the America?s Cup, either as helmsman or coach (Alinghi – winner in 2007).

El Linkers Open de Dragon de Deauville se ha convertido en uno de los principales eventos europeos de la disciplina, atrayendo cada año a un numerosísimo público, con grandes campeones de toda Europa.

Se espera que más de 30 dragones participen en este magnífico evento, con competidores de un nivel muy alto. Peter Gilmour defenderá el título que ganó en 2023 en Douarnenez. Peter es 4 veces campeón del mundo de Match Race y ha participado en varias ediciones de la Copa América, ya sea como timonel o como entrenador (Alinghi – ganador en 2007).

Die Linkers Open de Dragon in Deauville gehören mittlerweile zu den großen europäischen Veranstaltungen dieser Disziplin und versammeln jedes Jahr ein extrem starkes Teilnehmerfeld mit großen Champions aus ganz Europa.

Dieses Jahr werden mehr als 30 Dragoner zu dieser großartigen Veranstaltung mit einem sehr hohen Niveau an Teilnehmern erwartet. Peter Gilmour muss seinen Titel verteidigen, den er 2023 in Douarnenez errungen hat. Peter war viermaliger Weltmeister im Match-Racing und hat an mehreren America’s Cup teilgenommen, entweder als Steuermann oder als Coach (Alinghi – Sieger 2007).

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville