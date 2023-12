Voile : Challenge Voile Entreprise – Selective CFSE Deauville Yacht Club Deauville, 8 juin 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

A l’occasion de cette compétition organisée par le Deauville Yacht Club, une quinzaine d’équipages représentant leur entreprise sont attendus pendant 3 jours.

Près de 75 régatiers venus de toute la France vont se mesurer sur le plan d’eau de Deauville à bord de leur J80 sur des parcours de type côtier, au meilleur des quatre manches..

Samedi 2024-06-08 fin : 2024-06-09 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



Competition organized by the Deauville Yacht Club.

More information coming soon.

Se espera la participación de una quincena de tripulaciones en representación de sus empresas en esta competición de 3 días organizada por el Club Náutico de Deauville.

Cerca de 75 regatistas de toda Francia competirán en el paseo marítimo de Deauville a bordo de sus J80 en recorridos costeros, al mejor de cuatro mangas.

Anlässlich dieses vom Deauville Yacht Club organisierten Wettbewerbs werden drei Tage lang etwa 15 Mannschaften erwartet, die ihre Unternehmen vertreten.

Etwa 75 Regattateilnehmer aus ganz Frankreich werden sich auf der Wasserfläche von Deauville an Bord ihrer J80 auf küstennahen Strecken im besten von vier Durchgängen messen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville