Voile : Défi Honfleur-Deauville Deauville Yacht Club Deauville, 1 juin 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Disputée en Baie de Seine, cette régate entre deux clubs voisins (Deauville Yacht Club et Club Nautique de Honfleur) permet aux voiliers de s’affronter au cours d’une journée entière de compétitions, comprenant plusieurs manches (parcours côtiers et bananes).

Créé en 1993, cette rencontre se veut certes sportive mais avant tout amicale et conviviale ; elle veut symboliser l’excellente entente entre les deux clubs augerons qui ont de nombreux points et intérêts communs : une école de voile avec des J80, l’organisation de régates, l’animation portuaire.

Un point illustrant parfaitement cette entente est la constitution de l’équipage « Vogue avec un Crohn » puisque le skipper Pierre-Louis Attwell est licencié au CNH tandis que son équipier Maxime Bensa l’est au DYC. « Vogue avec un Crohn » soutenu par la Ville de Deauville a notamment participé à la Route du Rhum 2022 et à la Transat Jacques Vabre en 2023..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



Held in the Baie de Seine, this regatta between two neighboring clubs (Deauville Yacht Club and Club Nautique de Honfleur) allows sailboats to compete over a full day, including several legs (coastal and banana courses).

Created in 1993, the event is intended to be both sporting and, above all, friendly and convivial, symbolizing the excellent understanding between the two Auvergne clubs, which have many points and interests in common: a sailing school with J80s, the organization of regattas and harbour activities.

The « Vogue avec un Crohn » crew is a perfect illustration of this agreement, since skipper Pierre-Louis Attwell is a CNH member, while his crew member Maxime Bensa is a DYC member. « Vogue avec un Crohn », supported by the Ville de Deauville, has already taken part in the Route du Rhum 2022 and the Transat Jacques Vabre in 2023.

Celebrada en la bahía del Sena, esta regata entre dos clubes vecinos (Club Náutico de Deauville y Club Náutico de Honfleur) ofrece a los veleros la oportunidad de competir entre sí durante una jornada completa, compuesta por varias etapas (recorridos costeros y banana).

Creado en 1993, el evento pretende ser a la vez deportivo y, sobre todo, amistoso y cordial, símbolo del excelente entendimiento entre los dos clubes de Auvernia, que tienen muchos puntos e intereses en común: una escuela de vela con J80, la organización de regatas y actividades portuarias.

Un punto que ilustra perfectamente este entendimiento es la formación de la tripulación Vogue avec un Crohn, con el patrón Pierre-Louis Attwell, miembro del CNH, y el tripulante Maxime Bensa, miembro del DYC. « Vogue avec un Crohn », apoyado por la ciudad de Deauville, ya ha participado en la Route du Rhum 2022 y en la Transat Jacques Vabre en 2023.

Diese Regatta zwischen zwei benachbarten Clubs (Deauville Yacht Club und Club Nautique de Honfleur) wird in der Seine-Bucht ausgetragen und ermöglicht es Segelbooten, einen ganzen Tag lang gegeneinander anzutreten, wobei mehrere Wettfahrten (Küsten- und Bananenstrecken) ausgetragen werden.

Das 1993 ins Leben gerufene Treffen soll zwar sportlich, aber vor allem freundschaftlich und gesellig sein; es soll die hervorragende Verständigung zwischen den beiden Clubs in Augeron symbolisieren, die viele gemeinsame Punkte und Interessen haben: eine Segelschule mit J80-Booten, die Organisation von Regatten und die Hafenbelebung.

Ein Beispiel dafür ist die Zusammensetzung der Mannschaft « Vogue avec un Crohn », da der Skipper Pierre-Louis Attwell beim CNH und sein Mitsegler Maxime Bensa beim DYC lizenziert ist. die von der Stadt Deauville unterstützte « Vogue avec un Crohn » hat unter anderem an der Route du Rhum 2022 und der Transat Jacques Vabre 2023 teilgenommen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville