Voile : Cowes-Deauville Deauville Yacht Club Deauville, 24 mai 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Créée en 1962, la régate est toujours un grand moment de partage entre les marins britanniques et français.

2023 a vu le grand retour des Anglais après 3 ans d’absence pour cause de Brexit, de Covid et de Jubilé de la Reine. Les clubs anglais seront encore très nombreux sur la ligne de départ à Cowes.

Au programme des skippers : 100 milles à parcourir de nuit, souvent dans le brouillard, et à déjouer les courants, qui en font une épreuve technique et difficile.

Arrivée à Deauville prévue le samedi 25 mai..

Vendredi 2024-05-24 fin : 2024-05-25 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



Created in 1962, the regatta is still a great moment of sharing between British and French sailors.

2023 saw the great return of the English after a 3-year absence due to Brexit, Covid and the Queen?s Jubilee. The English clubs will once again be out in force on the start line in Cowes.

On the skippers? agenda: 100 miles to be sailed at night, often in fog, and to outwit the currents, making this a technical and difficult event.

Arrival in Deauville is scheduled for Saturday, May 25.

Creada en 1962, la regata sigue siendo un gran momento de convivencia entre navegantes británicos y franceses.

2023 verá el regreso de los británicos tras 3 años de ausencia debido al Brexit, Covid y el Jubileo de la Reina. Habrá muchos clubes ingleses alineados en la salida de Cowes.

En la agenda de los patrones: 100 millas que se navegarán de noche, a menudo con niebla, y burlar las corrientes, lo que la convierte en una regata técnica y difícil.

La llegada a Deauville está prevista para el sábado 25 de mayo.

Die Regatta, die 1962 ins Leben gerufen wurde, ist immer noch ein großer Moment der Gemeinsamkeit zwischen britischen und französischen Seglern.

2023 kehrten die Engländer nach drei Jahren Abwesenheit aufgrund des Brexit, des Covid und des Jubiläums der Queen zurück. Die englischen Clubs werden wieder in großer Zahl an der Startlinie in Cowes stehen.

Auf dem Programm der Skipper stehen 100 Meilen, die bei Nacht und oft bei Nebel zurückgelegt werden müssen, wobei die Strömungen überlistet werden müssen, was die Regatta zu einer technischen und schwierigen Prüfung macht.

Ankunft in Deauville voraussichtlich am Samstag, den 25. Mai.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville