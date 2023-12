Voile : Solo et Duo de Deauville Deauville Yacht Club Deauville, 20 avril 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Solo Deauville : la régate d’ouverture du programme solo du Trophée Voiles Océanes, précédée la veille par la Duo Deauville.

Une pierre deux coups, un déplacement deux régates..

Samedi 2024-04-20 fin : 2024-04-21 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



Solo Deauville: the opening regatta in the solo program of the Voiles Océanes Trophy, preceded the day before by the Duo Deauville.

Killing two birds with one stone, moving two regattas.

Solo Deauville: regata inaugural del programa en solitario del Trofeo Voiles Océanes, precedida la víspera por la Duo Deauville.

Matar dos pájaros de un tiro, desplazar dos regatas.

Solo Deauville: Die Eröffnungsregatta des Soloprogramms der Trophée Voiles Océanes, der am Vortag das Duo Deauville vorausgegangen war.

Zwei Fliegen mit einer Klappe, eine Verschiebung zwei Regatten.

