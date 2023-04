Balade en mer sur un voilier Deauville Yacht Club Balade en mer sur un voilier Deauville Yacht Club, 5 mai 2023, . Balade en mer sur un voilier 5 mai – 31 juillet Deauville Yacht Club Tarif enfant 49,00 18 Partez au large de Deauville découvrir les plaisirs d’une sortie en mer en toute quiétude avec Malko, moniteur diplômé du Deauville Yacht Club. Il vous dévoilera les secrets de la navigation tout en ayant un œil sur les oiseaux marins qui voleront au dessus de vos têtes lors de cette balade nautique.

Embarquez et prenez la barre ! Balade nautique de 2 heures , accessible pour tout public sachant nager.

Tous les publics sont les bienvenus. Les J80, voiliers d’une longueur de 8 mètres sont capables d’accueillir 2 à 5 personnes. sur cette balade nautique. Enfants à partir de 3 ans accompagnés par un adulte. A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire,

lunettes de soleil, coupe-vent étanche, pull/polaire, bonnet/casquette,

chaussures de sports à semelles claires (éviter chaussures ouvertes),

vêtements de rechange. Les effets personnels peuvent être mis dans

la cabine du bateau. Contraintes : en cas de mauvaises conditions météorologiques, le DYC se réserve la possibilité d’annule la sortie sans qu’aucune pénalité ou indemnité ne puisse lui être réclamée Deauville Yacht Club Quai de la Marine,14800,DEAUVILLE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T12:00:00+02:00 – 2023-05-05T14:00:00+02:00

2023-07-31T12:00:00+02:00 – 2023-07-31T14:00:00+02:00 © A. Le Gall/Calvados nautisme Détails Autres Lieu Deauville Yacht Club Adresse Quai de la Marine,14800,DEAUVILLE Lieu Ville Deauville Yacht Club

Deauville Yacht Club https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//