Concert Francois MOREL Le Normandy, 30 octobre 2020 11:00, Deauville. 30 et 31 octobre 2020 Sur place http://www.hotelsbarriere.com/fr/deauville/le-normandy.html Piano Bar à Deauville Le légendaire pianiste des scènes parisiennes se produira de nouveaux au bar de l’hotel Normandy Barrière à Deauville. Venez retrouver l’âme de l’établissement dans une atmosphère élégante de Piano Bar.

Ce musicien hors paire vous interpretera les plus grands standars ou tous titre de votre choix avec un phrasé caractéristique et une personnalité qui animera votre soirée. Le Normandy Deauville 38 rue Jean Mermoz 14800 Deauville Calvados vendredi 30 octobre 2020 – 11h00 à 13h00

vendredi 30 octobre 2020 – 18h30 à 20h30

samedi 31 octobre 2020 – 11h00 à 13h30

samedi 31 octobre 2020 – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 11:00 - 20:30 Catégories d'évènement: Calvados, Deauville

