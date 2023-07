Barrière Deauville Polo Cup Deauville International Polo Club Deauville, 5 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Depuis la création du Deauville International Polo Club en 1907, le polo rythme le mois d’août deauvillais : pendant trois semaines, les plus grands professionnels européens et argentins se retrouvent lors de la Barrière Deauville Polo Cup et tentent de remporter la tant convoitée Coupe d’Or, instituée en 1950.

Trois tournois rythment ce mois de polo :

– Coupe d’or : 5 au 26 août – 14/16 Goals

– Ladies Polo Cup : 9 au 12 août – 10/14 Goals

– Coupe de bronze : 14 au 27 août – 6/8 Goals.

Vendredi 2023-08-05 fin : 2023-08-27 . .

Deauville International Polo Club

Deauville 14800 Calvados Normandie



Since the creation of the Deauville International Polo Club in 1907, polo has been the rhythm of the month of August in Deauville: for three weeks, the greatest European and Argentine professionals meet at the Barrière Deauville Polo Cup and try to win the coveted Golden Cup, instituted in 1950.

Three tournaments punctuate this month of polo

– Golden Cup: August 5 to 26 – 14/16 Goals

– Ladies Polo Cup: August 9 to 12 – 10/14 Goals

– Bronze Cup: August 14 to 27 – 6/8 Goals

Desde la creación del Club Internacional de Polo de Deauville en 1907, el polo ha sido el ritmo del mes de agosto en Deauville: durante tres semanas, los más grandes profesionales europeos y argentinos se dan cita en la Barrière Deauville Polo Cup e intentan ganar la codiciada Copa de Oro, instituida en 1950.

Tres torneos jalonan este mes de polo

– Coupe d’Or: del 5 al 26 de agosto – 14/16 Goles

– Ladies Polo Cup: del 9 al 12 de agosto – 10/14 Goles

– Copa de Bronce: del 14 al 27 de agosto – 6/8 Goles

Seit der Gründung des Deauville International Polo Club im Jahr 1907 bestimmt Polo den August in Deauville: Drei Wochen lang treffen sich die besten Profis aus Europa und Argentinien beim Barrière Deauville Polo Cup und versuchen, den begehrten Coupe d’Or zu gewinnen, der 1950 eingeführt wurde.

Drei Turniere bestimmen den Rhythmus dieses Polomonats

– Gold Cup: 5. bis 26. August – 14/16 Goals

– Ladies Polo Cup: 9. bis 12. August – 10/14 Tore

– Bronze Cup: 14. bis 27. August – 6/8 Goals

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité