Festival Planches Contact #14 Deauville Deauville, 21 octobre 2023, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-21

fin : 2024-01-07

Festival de créations photographiques, Planches Contact présente les travaux de photographes invités en résidence à Deauville pour mettre en correspondance leur univers photographique avec la ville. Année après année, le festival suscite et associe les regards croisés de photographes reconnus, de photographes émergents et de jeunes talents.

Le parcours d’exposition investit la ville, le front de mer et la grande cour des expositions aux Franciscaines. Expositions grands formats, installations, projections vidéo, rencontres, spectacles, workshops, lectures de portfolios… le festival propose un programme riche et inédit à découvrir autour de la photographie contemporaine..

Festival de créations photographiques, Planches Contact présente les travaux de photographes invités en résidence à Deauville pour mettre en correspondance leur univers photographique avec la ville. Année après année, le festival suscite et associe les regards croisés de photographes reconnus, de photographes émergents et de jeunes talents.

Le parcours d’exposition investit la ville, le front de mer et la grande cour des expositions aux Franciscaines. Expositions grands formats, installations, projections vidéo, rencontres, spectacles, workshops, lectures de portfolios… le festival propose un programme riche et inédit à découvrir autour de la photographie contemporaine.

Festival de créations photographiques, Planches Contact présente les travaux de photographes invités en résidence à Deauville pour mettre en correspondance leur univers photographique avec la ville. Année après année, le festival suscite et associe les regards croisés de photographes reconnus, de photographes émergents et de jeunes talents.

Le parcours d’exposition investit la ville, le front de mer et la grande cour des expositions aux Franciscaines. Expositions grands formats, installations, projections vidéo, rencontres, spectacles, workshops, lectures de portfolios… le festival propose un programme riche et inédit à découvrir autour de la photographie contemporaine.

.

Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT SPL Deauville