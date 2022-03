Les Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie et le Festival Livres & Musiques annoncent le 14ème Prix des Ados Centre International de Deauville, 4 avril 2022 15:00, DEAUVILLE.

4 et 5 avril Sur place Sur inscription https://festivallitterairedeauville.fr/fr/le-prix-des-ados

Initié en 2007, l’engagement des Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie aux côtés du Festival Livres & Musiques est emblématique du combat de E.Leclerc pour une culture accessible à tous.

Initié en 2007, l’engagement des Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie aux côtés du Festival Livres & Musiques est emblématique du combat de E.Leclerc pour une culture accessible à tous. Créé en 2009, le Prix des Ados est un prix littéraire qui rejoint les nombreuses initiatives des Espaces Culturels E.Leclerc en faveur de la lecture (festival Culturissimo, Prix Landerneau…) tout en étant porté par un collectif d’adhérents mobilisés pour offrir aux jeunes de la région un accès privilégié aux livres. Le lauréat 2022 sera dévoilé le 5 avril à Deauville.

La 14ème édition du Prix des Ados : une initiative culturelle et citoyenne

Le Prix des Ados, lancé sur une idée des Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie, permet à des adolescents normands, de 3ème et de 2nde, de s’initier à la critique littéraire et de devenir jurés. Les classes s’inscrivent et pendant l’année scolaire, les textes sont lus et travaillés. Chaque élève peut ensuite voter en ligne pour son livre préféré.

Le Prix des Ados rassemble cette année plus de 6000 élèves inscrits, soit 229 classes de 108 établissements scolaires. Il rayonne dans l’ensemble de la Normandie et a pu consolider son implantation grâce au soutien de la Région, du Rectorat de Caen et du Département du Calvados.

La sélection des livres – au nombre de quatre – est établie par des enseignants et les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie, en veillant à la diversité des genres et des niveaux de lecture. Le thème est toujours la musique : elle inspire, rythme, accompagne tous les récits proposés.

Pleinement impliqués dans l’organisation de ce prix, les Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie proposent à leurs libraires de participer au comité de lecture destiné à sélectionner les ouvrages en lice et offrent les livres sélectionnés aux jeunes jurés, pour leur permettre de faire leur choix.

La sélection 2022 : quatre livres inspirés par la musique

Pour cette édition, le comité de lecture composé d’enseignants, de libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, et d’adolescents, a choisi ces quatre œuvres : Faire chavirer les icebergs de Aurore Gomez (Magnard), Nowhere girl de Magali Le Huche (Dargaud), Beethoven : le prix de la Liberté de Régis Penet (La boîte à bulles) et Lettre à toi qui m’aimes de Julia Thévenot (Sarbacane).

Le programme et les temps forts

Lundi 4 avril – 15h

DÉBAT INTERACTIF PRIX DES ADOS

Animé par Julien Moch (journaliste) – Les Franciscaines

Pour la première fois, un débat interactif est organisé avec les auteurs de la sélection du Prix des Ados. Les collégiens et les lycéens participants au Prix pourront ainsi, depuis leurs établissements, se connecter sur le site lesfranciscaines.fr et participer virtuellement à un débat interactif avec les auteurs.

Mardi 5 avril – 10h et 13h30

LA DOUBLE CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX DES ADOS

Animée par Julien Moch – Centre International de Deauville / Amphithéâtre d’Ornano

Le lauréat du Prix des Ados sera dévoilé lors d’une double cérémonie au Centre International de Deauville qui réunira plus de 3000 collégiens et lycéens, en présence des auteurs, le mardi 5 avril 2022 (10h et 13h30). Il recevra 1000 euros.

Elle sera rythmée par des sets musicaux et des rencontres plus intimistes avec les élèves.

Le livre lauréat est ensuite mis en avant dans toutes les librairies

des Espaces Culturels E.Leclerc de France.

Centre International de Deauville 1 Rue Lucien Barrière 14800 DEAUVILLE Dordogne

lundi 4 avril – 15h00 à 18h00

mardi 5 avril – 10h00 à 18h00