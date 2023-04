Criterium cycliste Prix Michel d’Ornano Boulevard Eugène Cornuché (départ), 5 juin 2023, Deauville.

Le Vélo Club de Trouville-Deauville organise deux courses réservées aux licenciés de la Fédération de cyclisme.

La première épreuve se dispute sur 40,5 kilomètres, la seconde sur 81 km sur un circuit qui emprunte les rues suivantes : boulevard Cornuché, rue Fossorier, rue du Général Leclerc, rue Ollife, rue Victor Hugo, rue Gambetta, Quai des yachts.

Horaires : départ de la première course à 19h15 (podium à 20h15), la seconde à 20h30 (podium à 22h15)..

2023-06-05 à 19:15:00

Boulevard Eugène Cornuché (départ)

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Vélo Club de Trouville-Deauville organizes two races reserved for members of the cycling federation.

The first race is 40.5 kilometers long, the second is 81 kilometers long on a circuit that follows the following streets: boulevard Cornuché, rue Fossorier, rue du Général Leclerc, rue Ollife, rue Victor Hugo, rue Gambetta, Quai des yachts.

Timetable: departure of the first race at 7:15 pm (podium at 8:15 pm), the second at 8:30 pm (podium at 10:15 pm).

El Vélo Club de Trouville-Deauville organiza dos carreras reservadas a los miembros de la Federación Francesa de Ciclismo.

La primera carrera es de 40,5 km, la segunda de 81 km en un circuito que sigue las siguientes calles: boulevard Cornuché, rue Fossorier, rue du Général Leclerc, rue Ollife, rue Victor Hugo, rue Gambetta, Quai des yachts.

Horarios: salida de la primera carrera a las 19.15 h (podio a las 20.15 h), de la segunda a las 20.30 h (podio a las 22.15 h).

Der Vélo Club de Trouville-Deauville organisiert zwei Rennen, die für Lizenznehmer des Radsportverbands reserviert sind.

Das erste Rennen wird über 40,5 Kilometer ausgetragen, das zweite über 81 Kilometer auf einem Rundkurs, der durch folgende Straßen führt: Boulevard Cornuché, Rue Fossorier, Rue du Général Leclerc, Rue Ollife, Rue Victor Hugo, Rue Gambetta, Quai des yachts.

Zeitplan: Start des ersten Rennens um 19:15 Uhr (Podium um 20:15 Uhr), des zweiten Rennens um 20:30 Uhr (Podium um 22:15 Uhr).

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité