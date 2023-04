1er Festival United Music of Deauville : Michael Leonhart & Jswiss Feat. Casey Benjamin 145b avenue de la République, 20 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Il est un trompettiste, compositeur, producteur, arrangeur, multi-instrumentaliste basé à New-York. Dans le travail de Leonhart, on peut entendre la fluidité des multiples genres dans lesquels il s’est profondément immergé au fil des ans. Qu’il compose pour son orchestre ou pour des films, sa sonorité est inimitable. A 17 ans, Michael a eu l’honneur d’être le plus jeune lauréat des Grammy de l’histoire, cité comme le musicien le plus remarquable d’un lycée américain. Depuis, il a collaboré avec des artistes aussi divers que Questlove, Wu-tang Clan, Meryl Streep et David Byrne..

2023-05-20 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

145b avenue de la République Chapelle

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Leonhart is a trumpet player, composer, producer, arranger and multi-instrumentalist based in New York. In Leonhart’s work, one can hear the fluidity of the multiple genres in which he has deeply immersed himself over the years. Whether he is composing for his orchestra or for film, his sound is inimitable. At 17, Michael had the honor of being the youngest Grammy winner in history, cited as the most outstanding musician in American high school. Since then, he has collaborated with artists as diverse as Questlove, Wu-tang Clan, Meryl Streep and David Byrne.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Leonhart es trompetista, compositor, productor, arreglista y multiinstrumentista afincado en Nueva York. En la obra de Leonhart se percibe la fluidez de los múltiples géneros en los que se ha sumergido a lo largo de los años. Tanto si compone para su orquesta como para el cine, su sonido es inimitable. A los 17 años, Michael tuvo el honor de ser el ganador del Grammy más joven de la historia, citado como el músico más destacado de la enseñanza secundaria estadounidense. Desde entonces, ha colaborado con artistas tan diversos como Questlove, Wu-tang Clan, Meryl Streep y David Byrne.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Er ist ein in New York ansässiger Trompeter, Komponist, Produzent, Arrangeur und Multiinstrumentalist. In Leonharts Arbeit kann man die fließenden Übergänge der vielen Genres hören, in die er im Laufe der Jahre tief eingetaucht ist. Ob er für sein Orchester oder für Filme komponiert, sein Klang ist unnachahmlich. Mit 17 Jahren wurde Michael die Ehre zuteil, der jüngste Grammy-Gewinner der Geschichte zu sein, der als der bemerkenswerteste Musiker an einer amerikanischen Highschool bezeichnet wurde. Seitdem hat er mit so unterschiedlichen Künstlern wie Questlove, Wu-tang Clan, Meryl Streep und David Byrne zusammengearbeitet.

