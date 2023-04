1er Festival United Music of Deauville : Ben l’oncle Soul 2 rue Edmond Blanc, 20 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Treize ans après un début de carrière en fanfare, Ben poursuit librement sa route sur son propre label, dévoilant au passage une façon bien à lui de relier le charme d’un R&B à fleur de peau au grain saisissant d’une soul divine.

Ben l’Oncle Soul défendra son nouvel album « Is it you ? » lors de son passage au United Music Festival of Deauville..

2023-05-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Thirteen years after his career started with a bang, Ben is now freely pursuing his own label, revealing his own way of linking the charm of a skin-deep R&B to the striking grain of a divine soul.

Ben l’Oncle Soul will be defending his new album « Is it you? » at the United Music Festival of Deauville.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Trece años después de que su carrera empezara con fuerza, Ben se lanza con total libertad hacia su propio sello, revelando su propia manera de unir el encanto de un R&B a flor de piel con el grano impactante de un soul divino.

Ben l’Oncle Soul defenderá su nuevo álbum « Is it you? » en el United Music Festival de Deauville.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Dreizehn Jahre nach seinem fulminanten Karrierestart geht Ben seinen eigenen Weg auf seinem eigenen Label und zeigt dabei seine ganz eigene Art, den Charme des R&B mit der ergreifenden Körnung des göttlichen Soul zu verbinden.

Ben l’Oncle Soul wird sein neues Album « Is it you? » auf dem United Music Festival in Deauville vorstellen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité