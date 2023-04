1er Festival United Music of Deauville : Miraculous Lady Bug 1 rue Lucien Barrière, 19 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

le phénomène mondial Miraculous Ladybug se produira lors d’un spectacle inédit – à la fois visuel et musical – offrant au public une expérience immersive jamais vue auparavant.

Grâce à la technologie holographique, les personnages de Ladybug et Chat Noir prennent vie devant nos yeux, sautant de l’écran à la scène pour une performance live incroyablement réaliste. Après le succès de la série et la sortie attendue du film cet été, ce nouveau spectacle offre aux spectateurs la possibilité de plonger dans l’univers Miraculous et de sentir comme s’ils faisaient vraiment partie de l’action. Les musiques, les effets spéciaux époustouflants et les chorégraphies élaborées ajoutent une dimension supplémentaire à l’expérience, rendant le spectacle encore plus captivant. Le spectacle hologramme Miraculous Ladybug vous offre un voyage multisensoriel et féerique !.

2023-05-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-19 . .

1 rue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

miraculous Ladybug, the worldwide phenomenon, will perform in a new show – both visual and musical – offering the public an immersive experience never seen before.

Thanks to holographic technology, the characters of Ladybug and Black Cat come to life before our eyes, jumping from the screen to the stage for an incredibly realistic live performance. After the success of the series and the expected release of the movie this summer, this new show gives the audience the opportunity to dive into the Miraculous universe and feel as if they were really part of the action. The music, stunning special effects and elaborate choreography add an extra dimension to the experience, making the show even more captivating. The Miraculous Ladybug hologram show offers you a multi-sensory and magical journey!

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

el fenómeno mundial Miraculous Ladybug actuará en un nuevo espectáculo -tanto visual como musical- que ofrecerá al público una experiencia inmersiva nunca vista.

Gracias a la tecnología holográfica, los personajes de Ladybug y Chat Noir cobrarán vida ante nuestros ojos, saltando de la pantalla al escenario para ofrecer una actuación en directo increíblemente realista. Tras el éxito de la serie y el esperado estreno de la película este verano, este nuevo espectáculo ofrece al público la oportunidad de sumergirse en el universo de Miraculous y sentirse como si realmente formaran parte de la acción. La música, los impresionantes efectos especiales y la elaborada coreografía añaden una dimensión extra a la experiencia, haciendo que el espectáculo sea aún más cautivador. El espectáculo de hologramas Miraculous Ladybug le ofrece un viaje multisensorial y mágico

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

das weltweite Phänomen Miraculous Ladybug wird in einer völlig neuen visuellen und musikalischen Show auftreten, die dem Publikum ein noch nie dagewesenes, immersives Erlebnis bietet.

Dank der holografischen Technologie werden die Charaktere Ladybug und Chat Noir vor unseren Augen lebendig und springen vom Bildschirm auf die Bühne, um eine unglaublich realistische Live-Performance zu bieten. Nach dem Erfolg der Serie und dem erwarteten Kinostart des Films in diesem Sommer bietet diese neue Show den Zuschauern die Möglichkeit, in die Welt von Miraculous einzutauchen und sich so zu fühlen, als wären sie wirklich Teil der Handlung. Die Musik, die atemberaubenden Spezialeffekte und die ausgefeilten Choreographien verleihen dem Erlebnis eine zusätzliche Dimension und machen die Show noch fesselnder. Die Hologramm-Show Miraculous Ladybug bietet Ihnen eine multisensorische und märchenhafte Reise!

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité