1er Festival United Music of Deauville : Fabien Mary 145b avenue de la République, 19 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Instrumentiste accompli et sûr, soliste aux longues lignes fluides et aériennes, d’une élégance incontestable et d’un lyrisme parfaitement maitrisé, Fabien Mary développe également des talents d’arrangeur à la plume précise et captivante.

​Fabien Mary réactualise une certaine conception de l’orchestration jazz, celles dans laquelle excellèrent des arrangeurs comme Benny Golson, Jimmy Heath, Thad Jones, Gigi Gryce, Bill Holman ou Teddy Charles au cœur des années 1950, associant fluidité des lignes mélodiques, élégance du contrepoint et sophistication harmonique, mais jamais au détriment du swing..

2023-05-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 . .

145b avenue de la République Cloître

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Fabien Mary is an accomplished and reliable instrumentalist, a soloist with long, fluid and aerial lines, an undeniable elegance and a perfectly mastered lyricism. He is also a talented arranger with a precise and captivating pen.

fabien Mary updates a certain conception of jazz orchestration, the ones in which arrangers like Benny Golson, Jimmy Heath, Thad Jones, Gigi Gryce, Bill Holman or Teddy Charles excelled in the heart of the 1950’s, associating fluidity of the melodic lines, elegance of the counterpoint and harmonic sophistication, but never to the detriment of the swing.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Fabien Mary es un instrumentista consumado y fiable, un solista de líneas largas, fluidas y aéreas, de una elegancia innegable y un lirismo perfectamente dominado. También desarrolla sus dotes de arreglista con una pluma precisa y cautivadora.

fabien Mary actualiza una determinada concepción de la orquestación jazzística, aquella en la que sobresalieron arreglistas como Benny Golson, Jimmy Heath, Thad Jones, Gigi Gryce, Bill Holman o Teddy Charles en el corazón de los años 50, combinando fluidez de las líneas melódicas, elegancia del contrapunto y sofisticación armónica, pero nunca en detrimento del swing.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Fabien Mary ist ein versierter und sicherer Instrumentalist, ein Solist mit langen, fließenden und luftigen Linien, einer unbestreitbaren Eleganz und einem perfekt beherrschten Lyrismus. Er entwickelt auch ein Talent als Arrangeur mit einer präzisen und fesselnden Feder.

…Fabien Mary bringt eine bestimmte Auffassung von Jazz-Orchestrierung auf den Punkt, die in den 1950er Jahren von Arrangeuren wie Benny Golson, Jimmy Heath, Thad Jones, Gigi Gryce, Bill Holman und Teddy Charles vertreten wurde.

