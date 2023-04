1er Festival United Music of Deauville : Tribute to Bacharah “That’s what friends are for” 1 rue Lucien Barrière, 19 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

“Close to you”, “toujours un coin qui me rappelle”, “Pussycat”, “Butch Cassidy” et tant d’autres. Toutes ces chansons vivent et vibrent dans nos cœurs à jamais sans qu’on ne le connaisse forcément. Burt est un génie de la composition, il incarne la pop musique dans son excellence, les mélodies qui se retiennent au premiers accords, l’élégance du tempo. De Marlène Dietrich à Elvis Costello, il a su passer toutes les étapes d’une vie de compositeur sans perdre une seule note sur son parcours. Vous apprécierez la qualité de ses interprètes sur scène tous dévoués à l’œuvre incommensurable du grand homme.

Une nuit de bonheur ou “une pluie de notes tomberont sur nous” pour notre plus grand bonheur.

Diner spectacle (cocktail + entrée + plat + dessert + boissons) avec des tables de 12 personnes. Afin de garantir un placement à la même table il est impératif d’effectuer une commande unique..

2023-05-19 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-19 . .

1 rue Lucien Barrière Casino Barrière

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

close to you », « Always a corner that reminds me », « Pussycat », « Butch Cassidy » and many others. All these songs live and vibrate in our hearts forever without us necessarily knowing it. Burt is a genius of composition, he embodies pop music in its excellence, the melodies that are remembered at the first chord, the elegance of the tempo. From Marlene Dietrich to Elvis Costello, he has been able to pass through all the stages of a composer’s life without losing a single note on his journey. You will appreciate the quality of his performers on stage, all of whom are devoted to the great man’s immeasurable work.

A night of happiness where ?a rain of notes will fall on us? for our greatest happiness.

Dinner and show (cocktail + starter + main course + dessert + drinks) with tables of 12 people. In order to guarantee a placement at the same table it is imperative to make a unique order.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

cerca de ti », « Siempre un rincón que me recuerda », « Pussycat », « Butch Cassidy » y muchas otras. Todas estas canciones viven y vibran en nuestros corazones para siempre sin que necesariamente lo sepamos. Burt es un genio de la composición, encarna la música pop en su excelencia, las melodías que se recuerdan al primer acorde, la elegancia del tempo. De Marlene Dietrich a Elvis Costello, ha sabido pasar por todas las etapas de la vida de un compositor sin perder una sola nota en su viaje. Apreciará la calidad de los intérpretes en escena, todos ellos entregados a la inconmensurable obra del gran hombre.

Una noche de felicidad en la que « una lluvia de notas caerá sobre nosotros » para nuestro mayor placer.

Cena y espectáculo (cóctel + entrante + plato principal + postre + bebidas) con mesas para 12 personas. Para garantizar un sitio en la misma mesa, es imprescindible hacer un único pedido.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

close to you », « Immer eine Ecke, die mich erinnert », « Pussycat », « Butch Cassidy » und viele andere. All diese Lieder leben und vibrieren für immer in unseren Herzen, ohne dass wir es vielleicht wissen. Burt ist ein Kompositionsgenie, er verkörpert die Popmusik in ihrer ganzen Exzellenz, die Melodien, die sich beim ersten Akkord festsetzen, die Eleganz des Tempos. Von Marlene Dietrich bis Elvis Costello hat er alle Etappen eines Komponistenlebens durchlaufen, ohne auch nur eine einzige Note auf seinem Weg zu verlieren. Sie werden die Qualität seiner Interpreten auf der Bühne zu schätzen wissen, die sich alle dem unermesslichen Werk des großen Mannes verschrieben haben.

Eine Nacht des Glücks, in der « ein Regen von Noten auf uns fällt », um uns zu erfreuen.

Dinnershow (Cocktail + Vorspeise + Hauptgericht + Dessert + Getränke) mit Tischen für 12 Personen. Um einen Platz am selben Tisch zu garantieren, ist es zwingend notwendig, eine einzige Bestellung aufzugeben.

