1er Festival United Music of Deauville : Avishai Cohen Trio avec Michael Leonhart Duo en première partie 1 rue Lucien Barrière, 18 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Au cours des deux dernières décennies, Avishai Cohen, bassiste, chanteur et compositeur de renommée internationale, a acquis la réputation d’être l’un des plus grands bassistes du monde. Avec sa nouvelle formation en trio, Cohen présentera la musique de son dernier album en trio, « Shifting Sands » (sortie en mai 2022), qui comprend de toutes nouvelles compositions originales, ainsi que des morceaux favoris des fans et un répertoire tiré de sa vaste bibliothèque musicale.

En première partie, d’un côté Jamie Leonhart, connue comme une auteure-compositrice-interprète à l’esprit vif qui refuse d’être catégorisée, dynamique dans sa gamme d’émotions et diversifiée dans sa capacité à transcender les genres. De l’autre nous avons Michael Leonhart, trompettiste, compositeur, producteur, arrangeur, multi-instrumentaliste basé à New-York. Dans son travail, on peut entendre la fluidité des multiples genres dans lesquels il s’est profondément immergé au fil des ans. A eux deux ils formeront le Michael Leonhart Duo en première partie d’Avishai Cohen..

2023-05-18 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-18 . .

1 rue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Over the past two decades, internationally renowned bassist, singer and composer Avishai Cohen has earned a reputation as one of the world’s greatest bassists. With his new trio lineup, Cohen will perform music from his latest trio album, « Shifting Sands » (out May 2022), which includes all-new original compositions, as well as fan favorites and repertoire from his vast musical library.

Opening the show is Jamie Leonhart, known as a quick-witted singer-songwriter who refuses to be categorized, dynamic in her range of emotions and diverse in her ability to transcend genres. On the other we have Michael Leonhart, a trumpeter, composer, producer, arranger, multi-instrumentalist based in New York. In his work, you can hear the fluidity of the multiple genres in which he has deeply immersed himself over the years. Together they will form the Michael Leonhart Duo to open for Avishai Cohen.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Desde hace dos décadas, Avishai Cohen, bajista, cantante y compositor de fama internacional, se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores bajistas del mundo. Con su nueva formación de trío, Cohen interpretará la música de su último álbum para trío, « Shifting Sands » (publicado en mayo de 2022), que incluye nuevas composiciones originales, así como las favoritas de los fans y repertorio de su extensa biblioteca musical.

Abriendo el espectáculo tenemos a Jamie Leonhart, conocida por ser una cantautora ágil que se niega a ser categorizada, dinámica en su gama de emociones y diversa en su capacidad de trascender géneros. Por el otro tenemos a Michael Leonhart, trompetista, compositor, productor, arreglista y multiinstrumentista afincado en Nueva York. En su obra se puede escuchar la fluidez de los múltiples géneros en los que se ha sumergido a lo largo de los años. Juntos formarán el dúo Michael Leonhart para telonear a Avishai Cohen.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Avishai Cohen, ein international bekannter Bassist, Sänger und Komponist, den Ruf eines der größten Bassisten der Welt erworben. Mit seiner neuen Trio-Besetzung wird Cohen die Musik seines neuesten Trio-Albums « Shifting Sands » (Veröffentlichung im Mai 2022) präsentieren, das neben brandneuen Originalkompositionen auch Fan-Favoriten und ein Repertoire aus seiner umfangreichen Musikbibliothek enthält.

Als Vorgruppe spielen auf der einen Seite Jamie Leonhart, die als schlagfertige Singer-Songwriterin bekannt ist, die sich weigert, kategorisiert zu werden, dynamisch in ihrem Spektrum an Emotionen und vielfältig in ihrer Fähigkeit, Genres zu transzendieren. Auf der anderen Seite haben wir Michael Leonhart, einen in New York ansässigen Trompeter, Komponisten, Produzenten, Arrangeur und Multiinstrumentalisten. In seiner Arbeit kann man den Fluss der vielen Genres hören, in die er im Laufe der Jahre tief eingetaucht ist. Gemeinsam bilden sie das Michael Leonhart Duo als Vorgruppe von Avishai Cohen.

