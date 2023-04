1er Festival United Music of Deauville : Anthony Strong 145b avenue de la République, 18 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Réunissant ensemble un orchestre à cordes de qualité, dans un répertoire intemporel et un jazz avec une grande sensibilité, le pianiste chanteur britannique Anthony Strong revient avec son cinquième album « Easy Sailing » sorti en novembre dernier.

Après plus d’une d’une décennie de tournées en Europe, Asie et Etats Unis, Anthony Strong nous offre quinze chansons soigneusement choisies, composées avec originalité et accompagnées par la présence d’invités de prestige (Emmaline, Brandon Allen)..

2023-05-18 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-18 . .

145b avenue de la République Chapelle

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Bringing together a quality string orchestra, in a timeless repertoire and jazz with great sensitivity, the British pianist and singer Anthony Strong returns with his fifth album « Easy Sailing » released last November.

After more than a decade of touring in Europe, Asia and the United States, Anthony Strong offers us fifteen carefully chosen songs, composed with originality and accompanied by the presence of prestigious guests (Emmaline, Brandon Allen).

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Reuniendo una orquesta de cuerda de calidad, un repertorio intemporal y jazz de gran sensibilidad, el pianista y cantante británico Anthony Strong regresa con su quinto álbum « Easy Sailing », publicado el pasado mes de noviembre.

Tras más de una década de giras por Europa, Asia y Estados Unidos, Anthony Strong nos ofrece quince canciones cuidadosamente escogidas, compuestas con originalidad y acompañadas por la presencia de prestigiosos invitados (Emmaline, Brandon Allen).

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Der britische Pianist und Sänger Anthony Strong, der gemeinsam mit einem erstklassigen Streichorchester ein zeitloses Repertoire und einen Jazz mit großer Sensibilität vereint, kehrt mit seinem fünften Album « Easy Sailing » zurück, das im November letzten Jahres erschienen ist.

Nach über einem Jahrzehnt des Tourens durch Europa, Asien und die USA präsentiert uns Anthony Strong fünfzehn sorgfältig ausgewählte, originell komponierte und von hochkarätigen Gästen (Emmaline, Brandon Allen) begleitete Lieder.

