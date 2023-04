1er Festival United Music of Deauville : Rumer 2 Rue Edmond Blanc, 18 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Depuis que son premier album, Seasons Of My Soul, s’est retrouvé dans le Top 3 des charts britanniques en 2010, Rumer a atteint le statut de platine et lui a valu le MOJO Award de la meilleure révélation ainsi que deux nominations aux BRIT Awards. Elle est ensuite allée à Nashville à la recherche de joyaux cachés à enregistrer. Son dernier album, Nashville Tears, rassemble quinze des meilleures chansons de Prestwood, dont beaucoup n’ont jamais été enregistrées jusqu’à présent, révélant des vérités du cœur, à la fois intimes et universelles, réalistes et romantiques..

2023-05-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-18 . .

2 Rue Edmond Blanc Théâtre du Casino Barrière

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Since her debut album, Seasons Of My Soul, hit the Top 3 in the UK charts in 2010, Rumer has gone platinum and earned her the MOJO Award for Best Newcomer and two BRIT Award nominations. She then moved to Nashville in search of hidden gems to record. Her latest album, Nashville Tears, brings together fifteen of Prestwood’s best songs, many of which have never been recorded before, revealing heartfelt truths, both intimate and universal, realistic and romantic.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Desde que su álbum de debut, Seasons Of My Soul, alcanzara el Top 3 en las listas británicas en 2010, Rumer se ha convertido en disco de platino y ha ganado el premio MOJO a la mejor artista revelación y dos nominaciones a los premios BRIT. Después se trasladó a Nashville en busca de joyas ocultas para grabar. Su último álbum, Nashville Tears, reúne quince de las mejores canciones de Prestwood, muchas de ellas inéditas, que revelan verdades sentidas, a la vez íntimas y universales, realistas y románticas.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Seitdem ihr Debütalbum Seasons Of My Soul 2010 in die Top 3 der britischen Charts einstieg, hat Rumer Platinstatus erreicht und ihr den MOJO Award als beste Newcomerin sowie zwei Nominierungen für die BRIT Awards eingebracht. Danach ging sie nach Nashville auf der Suche nach verborgenen Juwelen, die sie aufnehmen konnte. Ihr neuestes Album, Nashville Tears, enthält fünfzehn von Prestwoods besten Songs, von denen viele noch nie zuvor aufgenommen wurden.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité