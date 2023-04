1er Festival United Music of Deauville : Tierney Sutton 145b avenue de la République, 18 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

9 fois nominée aux Grammy Awards, Tierney Sutton a reçu 8 nominations pour le « meilleur album de jazz vocal » ainsi qu’une 9ème nomination pour le « meilleur album de jazz vocal ». Connue pour sa voix irréprochable et ses arrangements d’une grande qualité, Tierney Sutton est reconnue pour sa capacité à transformer les chansons les plus familières en une révélation. C’est une conteuse d’histoires.

Le concert débutera par une courte prestation de Mayeul Brochard, jeune autodidacte qui n’a jamais bénéficié de formation musicale ni de solfège, il a toujours vécu et pensé la musique sans jamais savoir l’écrire. Il est un passionné de musique et le piano s’est imposé chez lui de façon naturelle..

2023-05-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-18 . .

145b avenue de la République Chapelle

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

nine-time Grammy Award nominee Tierney Sutton has received eight nominations for « Best Jazz Vocal Album » and a ninth nomination for « Best Jazz Vocal Album ». Known for her impeccable vocals and top-notch arrangements, Tierney Sutton is known for her ability to turn the most familiar songs into a revelation. She is a storyteller.

The concert will begin with a short performance by Mayeul Brochard, a young self-taught musician who has never had any musical training or solfeggio, he has always lived and thought about music without ever knowing how to write it. He is passionate about music and the piano came naturally to him.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

nueve veces nominada a los premios Grammy, Tierney Sutton ha recibido 8 nominaciones al « Mejor álbum vocal de jazz » y una 9ª nominación al « Mejor álbum vocal de jazz ». Conocida por su impecable voz y sus arreglos de primera categoría, Tierney Sutton es conocida por su capacidad para convertir las canciones más conocidas en una revelación. Es una contadora de historias.

El concierto comenzará con una breve actuación de Mayeul Brochard, un joven músico autodidacta que nunca ha tenido formación musical ni solfeo, siempre ha vivido y pensado en la música sin saber nunca cómo escribirla. Le apasiona la música y el piano le salió de forma natural.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

tierney Sutton wurde neunmal für den Grammy nominiert und erhielt acht Nominierungen für das « beste Vocal-Jazz-Album » sowie eine neunte Nominierung für das « beste Vocal-Jazz-Album ». Tierney Sutton ist bekannt für ihre makellose Stimme und ihre erstklassigen Arrangements. Sie ist für ihre Fähigkeit bekannt, selbst die vertrautesten Lieder in eine Offenbarung zu verwandeln. Sie ist eine Geschichtenerzählerin.

Das Konzert beginnt mit einem kurzen Auftritt von Mayeul Brochard, einem jungen Autodidakten, der nie eine musikalische Ausbildung oder Musiktheorie genossen hat. Er hat immer Musik gelebt und gedacht, ohne sie je schreiben zu können. Er ist ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und das Klavier hat sich bei ihm auf natürliche Weise durchgesetzt.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité