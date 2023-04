1er Festival United Music of Deauville : Le Bus Palladium 1 rue le Marois, 18 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Dj résident de 1979 à 1997, Fondateur de Radio Bus qui œuvra de 1981 à 1983… Jean-Charles Dupuy viendra enflammer les nuits à la Villa Le Cercle. “C’est avec un immense plaisir que je rejoins l’équipe United Music Of Deauville. Ces quelques soirées seront l’occasion pour moi de revenir sur les grands moments musicaux du Bus Palladium.”.

Samedi 2023-05-18 à 23:00:00 ; fin : 2023-05-19 04:00:00. .

1 rue le Marois Villa Le Cercle

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

Resident DJ from 1979 to 1997, Founder of Radio Bus from 1981 to 1983? It is with great pleasure that I join the United Music Of Deauville team. These few evenings will be an opportunity for me to look back on the great musical moments of the Bus Palladium?

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

DJ residente de 1979 a 1997, fundador de Radio Bus de 1981 a 1983.. Es para mí un gran placer unirme al equipo de United Music Of Deauville. Estas veladas serán para mí la ocasión de recordar los grandes momentos musicales del Bus Palladium?

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Er war von 1979 bis 1997 DJ und Gründer von Radio Bus, das er von 1981 bis 1983 betrieb Jean-Charles Dupuy wird die Nächte in der Villa Le Cercle zum Kochen bringen: « Es ist mir eine große Freude, dem United Music Of Deauville-Team beizutreten. Diese Abende werden mir die Gelegenheit bieten, auf die großen musikalischen Momente des Bus Palladium zurückzublicken

