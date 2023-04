1er Festival United Music of Deauville : Julien Clerc avec Malo’ en première partie 1 rue Lucien Barrière, 17 mai 2023, Deauville.

Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, United Music of Deauville est un festival de passionnés qui propose une programmation éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville.

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ». Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia, à une tournée en France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc offre une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ». L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.

Jeune autodidacte franco-australien de 28 ans, Malo’ est à retrouver en première partie du concert. Auteur-compositeur-interprète qui a marqué le paysage musical français en 2017 avec son album “Be/Être, Malo’ revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec son EP “Pause” aux inspirations gospel, Motown, rock, mais toujours résolument pop pour lequel Malo’ s’est entouré de grands noms : Sage, Hugo Lab, Vincha, Charlie Winston, mais aussi des membres du groupe L’Impératrice ou encore les cuivres d’Electro Luxe..

2023-05-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-17 23:30:00. .

1 rue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



United Music of Deauville is a new meeting place for major artists, offering an eclectic and specialized program to be discovered on the different stages of Deauville.

After « La Tournée des 50 ans » and nearly 200 dates in Europe and Canada, Julien Clerc is back with the « Les Jours Heureux » tour. Following concerts at the Palais des Congrès in Paris and at the Olympia, and a tour of France, Switzerland and Belgium, Julien Clerc offers an acoustic adaptation of the concert « Les Jours Heureux ». The opportunity to find, in a new set, the titles of the album « Terrien », his greatest hits and the emblematic titles of the artists who inspired him.

Young self-taught Franco-Australian of 28 years, Malo? is to be found in first part of the concert. Singer-songwriter who marked the French musical landscape in 2017 with his album ?Be/Être, Malo? is now back on the scene with his EP ?Pause? inspired by gospel, Motown, rock, but still resolutely pop for which Malo? has surrounded himself with great names: Sage, Hugo Lab, Vincha, Charlie Winston, but also members of the group L?Impératrice or the brass of Electro Luxe.

United Music of Deauville es un nuevo punto de encuentro de grandes artistas, que ofrece una programación ecléctica y vanguardista para descubrir en los distintos escenarios de Deauville.

Tras « La Tournée des 50 ans » y cerca de 200 fechas en Europa y Canadá, Julien Clerc regresa con la gira « Les Jours Heureux ». Tras los conciertos en el Palacio de Congresos de París y en el Olympia, y una gira por Francia, Suiza y Bélgica, Julien Clerc propone una adaptación acústica del concierto « Les Jours Heureux ». Es la ocasión de redescubrir, en una nueva puesta en escena, las canciones del álbum « Terrien », sus grandes éxitos y las canciones emblemáticas de los artistas que le han inspirado.

Malo? es un joven franco-australiano autodidacta de 28 años que abrirá el concierto. Cantautor que dejó su huella en el panorama musical francés en 2017 con su álbum « Be/Être », Malo? vuelve ahora a la palestra con su EP « Pause », inspirado en el góspel, la Motown, el rock, pero siempre decididamente pop, para el que Malo? se ha rodeado de grandes nombres: Sage, Hugo Lab, Vincha, Charlie Winston, pero también miembros del grupo L’Impératrice o los metales de Electro Luxe.

United Music of Deauville ist ein neues Treffen wichtiger Künstler und ein Festival von Enthusiasten, das ein eklektisches und anspruchsvolles Programm bietet, das auf den verschiedenen Bühnen in Deauville zu entdecken ist.

Nach « La Tournée des 50 ans » und fast 200 Terminen in Europa und Kanada kehrt Julien Clerc mit der Tournee « Les Jours Heureux » (Die glücklichen Tage) zurück. Nach den Konzerten im Palais des Congrès in Paris und im L’Olympia sowie einer Tournee durch Frankreich, die Schweiz und Belgien bietet Julien Clerc eine akustische Bearbeitung des Konzerts « Les Jours Heureux » an. Die Gelegenheit, die Titel des Albums « Terrien », seine größten Hits und die emblematischen Titel der Künstler, die ihn inspiriert haben, in einem neuen Set zu hören.

Malo? ist ein 28-jähriger französisch-australischer Autodidakt, der im ersten Teil des Konzerts zu sehen ist. Der Singer-Songwriter, der 2017 mit seinem Album ?Be/Être die französische Musiklandschaft geprägt hat, kehrt nun mit seiner EP ?Pause? ins Rampenlicht zurück, die von Gospel, Motown, Rock und Pop inspiriert ist und für die sich Malo? mit großen Namen wie Sage, Hugo Lab, Vincha, Charlie Winston, aber auch mit Mitgliedern der Gruppe L’Impératrice oder den Blechbläsern von Electro Luxe zusammengetan hat.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité