Visite commentée de l’exposition « Zao Wou-ki, les allées d’un autre monde » Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 15:30:00

Une exposition monographique inédite consacrée à l’œuvre de Zao Wou-Ki, artiste chinois d’origine et français d’adoption dont le parcours artistique emprunta à la tradition de son pays natal comme à la modernité occidentale. Zao Wou-Ki a ouvert une voie nouvelle, affranchie et libre, que les allées d’un autre monde explore à travers la diversité des expressions plastiques et intellectuelles que l’artiste explorera tout au long de sa vie.

Les Franciscaines Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr



