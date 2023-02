DEATHSTARS ROCKHAL CLUB, 14 février 2023, ESCH SUR ALZETTE.

DEATHSTARS ROCKHAL CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:30 (2023-02-06 au ). Tarif : 27.4 à 27.4 euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS (2-1049960/3-1049950) présente : ce concert La date est à nouveau reportée, cette fois au 06 / 02 / 2023Formé en 2000, Deathstars, la sensation Death Glam de Suède mélange diverses influences allant du Black/Death Metal au Rock’n’Roll/Industriel. Les membres étant tous issus de groupes underground de Metal Extrême, le premier album était un vrai défi. C’est avec leur second opus, « Termination Bliss » (2006), que Deathstars a immédiatement attiré l’attention avant de partir en tournée avec Cradle Of Filth, la même année. L’album « Night Electric Night » (2009) les lança à l’international avec une tournée européenne en première partie de Rammstein. Après un dernier album, « The Perfect Cult », en 2014, le groupe est de retour et finalise actuellement son prochain opus qui devrait sortir début 2020, sur le label Nuclear Blast. Retrouvez Deathstars pour 4 dates françaises dont Paris, le 21 octobre 2020 à La Maroquinerie !Gardez vos billets si vous le pouvez, ils restent valables pour les nouvelles dates. C’est la meilleure façon de nous soutenir, producteurs de concerts, artistes et intermittents.Nous espérons vous retrouver très vite, en attendant soyez prudents et prenez soin de vous. Deathstars Deathstars

Votre billet est ici

ROCKHAL CLUB ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

VERYSHOW PRODUCTIONS (2-1049960/3-1049950) présente : ce concert

La date est à nouveau reportée, cette fois au 06 / 02 / 2023



Formé en 2000, Deathstars, la sensation Death Glam de Suède mélange diverses influences allant du Black/Death Metal au Rock’n’Roll/Industriel. Les membres étant tous issus de groupes underground de Metal Extrême, le premier album était un vrai défi. C’est avec leur second opus, « Termination Bliss » (2006), que Deathstars a immédiatement attiré l’attention avant de partir en tournée avec Cradle Of Filth, la même année. L’album « Night Electric Night » (2009) les lança à l’international avec une tournée européenne en première partie de Rammstein. Après un dernier album, « The Perfect Cult », en 2014, le groupe est de retour et finalise actuellement son prochain opus qui devrait sortir début 2020, sur le label Nuclear Blast.

Retrouvez Deathstars pour 4 dates françaises dont Paris, le 21 octobre 2020 à La Maroquinerie !

Gardez vos billets si vous le pouvez, ils restent valables pour les nouvelles dates. C’est la meilleure façon de nous soutenir, producteurs de concerts, artistes et intermittents.

Nous espérons vous retrouver très vite, en attendant soyez prudents et prenez soin de vous.

.27.4 EUR27.4.

Votre billet est ici