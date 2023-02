DEATH CAB FOR CUTIE DE ROMA BORGERHOUT Catégories d’Évènement: 2140

DEATH CAB FOR CUTIE DE ROMA, 14 mars 2023, BORGERHOUT. Tarif : 32.0 à 32.0 euros. ALIAS (PLATESV-R-2021-007029, PLATESV-R-2021-007030) PRESENTE : ce concert. + Première partie : Slow Pulp C'est pas demain la veille que Ben Gibbard va virer sa cuti. 25 ans déjà que leader de Death Cab For Cutie suit une ligne de conduite claire, officie dans un registre bien balisé. Son spleen et son idéal pop racontent une certaine histoire de la musique américaine, celle des Pixies, d'Ultra Vivid Scene, de REM, de Grandaddy. Le groupe de Rock alternatif nominé 8 fois au Grammy Awards revient en 2022 avec un très attendu 10e album à paraître le 16 septembre 2022 : Asphalt Meadows produit par John Congleton (St. Vincent, Sharon van Etten, Wallows).Le groupe embarque pour une tournée mondiale et s'arrêtera le 16 mars pour une date unique à Paris à la Salle Pleyel !



C’est pas demain la veille que Ben Gibbard va virer sa cuti. 25 ans déjà que leader de Death Cab For Cutie suit une ligne de conduite claire, officie dans un registre bien balisé. Son spleen et son idéal pop racontent une certaine histoire de la musique américaine, celle des Pixies, d’Ultra Vivid Scene, de REM, de Grandaddy. Le groupe de Rock alternatif nominé 8 fois au Grammy Awards revient en 2022 avec un très attendu 10e album à paraître le 16 septembre 2022 : Asphalt Meadows produit par John Congleton (St. Vincent, Sharon van Etten, Wallows).

Le groupe embarque pour une tournée mondiale et s’arrêtera le 16 mars pour une date unique à Paris à la Salle Pleyel !.32.0 EUR32.0. Votre billet est ici

