Death Breath Orchestra Nouveau théâtre de Montreuil, 8 octobre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Du 8 au 24 octobre 2021 :

samedi de 18h à 19h10

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 21h10

et dimanche de 17h à 18h10

payant

Alice Laloy met en scène une tribu de musiciens subsistant dans une atmosphère suffocante, et fait théâtre du souffle même. Quand le théâtre d’objets et de machines rencontre le spectacle musical.

Dans un monde devenu irrespirable, quatre musiciens à vent se sont réfugiés dans ce qu’il reste d’un studio d’enregistrement. Ils trimballent avec eux un orchestre de pantins qui leur ressemblent étrangement. Profitant de ce moment suspendu à l’abri des tempêtes, ils tentent d’animer leurs statues. Transmission ou survie ? Jeu de souffles ou ultime respiration avant disparition ? Les instrumentistes s’amusent et se cherchent, s’inspirent et s’expirent, naviguent entre apnée et essoufflement, comme entre la vie et la mort. Ces expérimentations composent un dernier concert qu’ils achèveront en pleine tempête. Mais peut-être que leurs efforts n’auront pas été vains et qu’ils parviendront à inventer de nouvelles façons de respirer, à faire naître un souffle d’espoir capable de produire de nouveaux récits ?

Spectacles -> Théâtre

Nouveau théâtre de Montreuil 63 rue Victor-Hugo 93100 Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (88m) 9 : Croix de Chavaux (672m)



Contact :Nouveau théâtre de Montreuil 0148704890 contact@nouveau-theatre-montreuil.com http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/ https://www.facebook.com/nouveautheatredemontreuil/ https://twitter.com/NTDMontreuil0148704890 contact@nouveau-theatre-montreuil.com

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;Musique;En famille

Date complète :

2021-10-09T18:00:00+02:00_2021-10-09T19:10:00+02:00;2021-10-16T18:00:00+02:00_2021-10-16T19:10:00+02:00;2021-10-23T18:00:00+02:00_2021-10-23T19:10:00+02:00;2021-10-08T20:00:00+02:00_2021-10-08T21:10:00+02:00;2021-10-12T20:00:00+02:00_2021-10-12T21:10:00+02:00;2021-10-13T20:00:00+02:00_2021-10-13T21:10:00+02:00;2021-10-14T20:00:00+02:00_2021-10-14T21:10:00+02:00;2021-10-15T20:00:00+02:00_2021-10-15T21:10:00+02:00;2021-10-19T20:00:00+02:00_2021-10-19T21:10:00+02:00;2021-10-20T20:00:00+02:00_2021-10-20T21:10:00+02:00;2021-10-21T20:00:00+02:00_2021-10-21T21:10:00+02:00;2021-10-22T20:00:00+02:00_2021-10-22T21:10:00+02:00;2021-10-10T17:00:00+02:00_2021-10-10T18:10:00+02:00;2021-10-17T17:00:00+02:00_2021-10-17T18:10:00+02:00;2021-10-24T17:00:00+02:00_2021-10-24T18:10:00+02:00

Jean-Louis Fernandez