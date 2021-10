Dear future children Grandvillars, 2 novembre 2021, Grandvillars.

Grandvillars Territoire-de-Belfort Grandvillars

EUR Durant les mois qui ont précédé la pandémie, cinquante pays ont connu des manifestations citoyennes contre la corruption, quand partout des lycéens et lycéennes faisaient grève pour le climat. Âgé de vingt ans, Franz Böhm est parti caméra au poing et masque à gaz en poche à Hong Kong, en Ouganda et au Chili dresser le portrait de trois jeunes femmes activistes engagées corps et âme pour l’environnement et la démocratie. Ce film réunit trois cultures, trois continents, trois causes. Des protestations chiliennes contre la corruption et les inégalités sociales, aux luttes pour la démocratie à Hong Kong et la justice climatique en Ouganda, ces jeunes représentent une génération concernée et engagée.

Séance en présence des Ingénieur·e·s Engagé·e·s Belfort-Montbéliard. Sur réservation en ligne

