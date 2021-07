Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Déambulons avec le chat ! Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Déambulons avec le chat ! Bordeaux, 28 août 2021-28 août 2021, Bordeaux. Déambulons avec le chat !

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Bordeaux

Déambulons avec le chat ! ————————- Participez à un parcours ludique le long des quais avec un guide conférencier, à la découverte des vingt statues monumentales du Chat. Le Chat, personnage de bande dessinée, mis en scène en plein air, prend la pose. A vous de jouer avec le Chat aux J.O., au cirque, au Journal … Deviner ce qu’il pense ou ce qu’il dit. Entrez dans l’univers poétique, humoristique et surréaliste de Philippe Geluck ! Surprises et rires au rendez-vous !

Tarif 10 € par participant. Nombre de places limitées. Sur réservation

Une visite en famille avec enfant à partir de 6 ans à la découverte de l’univers de Philippe Geluck Bordeaux Placette de Munich Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T12:00:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T12:00:00

