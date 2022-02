Déambulles Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Déambulles

du vendredi 8 avril au samedi 30 avril à Ludo-Médiathèque

du vendredi 8 avril au samedi 30 avril à Ludo-Médiathèque

**Exposition des illustrations du carnet de déambulations de l’artiste Delphine Garcia dans le Parc des coteaux de la Rive droite.** L’illustratrice en compagnonage avec Passage à l’Art nous offre son témoignage des réaménagement du Parc des coteaux: évolution de la faune et de la flore au fil des saisons, évolution sociale et urbaine. **Vernissage le samedi 9 avril à 11h.**

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la ludomédiathèque

Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:00:00

