du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le moulin et ses jardins Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir, ou redécouvrir, un ancien moulin restauré daté de 1750 et son potager à la française particulièrement original. Le moulin et ses jardins 18 rue de l’Altenberg, 67140 Barr Barr Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

