“Déambulesque” sonore au musée Musée Henri Barré, 14 mai 2022 14:30, Thouars.

Nuit des musées “Déambulesque” sonore au musée Musée Henri Barré Samedi 14 mai, 14h30 Entrée libre, tout public

Life, une fiction radiophonique créée par les jeunes du Centre socio-culturel du Saint-Varentais dans des décors originaux conçus pour le musée

_Par les jeunes du centre socio-culturel du Saint-Varentais et la Cie l’Ouvrage_

La vie tranquille d’un bûcheron est soudainement chamboulée par les cris d’un bébé au milieu des bois… Partez à l’aventure en suivant leurs péripéties !

Laissez-vous guider par le récit, du jardin aux intérieurs, au travers de décors originaux imaginés par l’architecte scénographe Vanessa Jousseaume et réalisés par les jeunes du centre.

Maison de collectionneur, la demeure néo-gothique du Docteur Henri Barré abrite le musée du même nom. Elle dévoile des collections d’art et d’histoire variées : beaux-arts, faïences, ethnographie, archéologie, dans un cadre dont l’atmosphère à tout des cabinets de curiosités.

© Musée Henri Barré

http://www.thouarsetmoi.fr

Free entrance, all public Saturday 14 May, 14:30

A collector’s house, the Neo-Gothic residence of Doctor Henri Barré houses the museum of the same name. It unveils collections of art and history varied: fine arts, earthenware, ethnography, archaeology, in a setting whose atmosphere to all cabinets of curiosities.

Henri Barré Museum

Por los jóvenes del centro socio-cultural del Saint-Varentais y la Cie l’Ouvrage La vida tranquila de un leñador es repentinamente trastornada por los gritos de un bebé en medio del bosque… ¡Emprende la aventura siguiendo sus aventuras! Déjate guiar por el relato, desde el jardín hasta los interiores, a través de decoraciones originales ideadas por el arquitecto escenógrafo Vanessa Jousseaume y realizadas por los jóvenes del centro.

Entrada libre, todo público Sábado 14 mayo, 14:30

7 rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France 79100 Thouars Nouvelle-Aquitaine