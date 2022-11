Déambulations Noël Libourne Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Libourne EUR Déambulez dans la bastide La ville de Libourne et l’association « Les Vitrines Libournaises » animent le centre-ville! – Samedi 26 novembre : « Tornade », de la Compagnie Elixir

– Dimanche 27 novembre : Parade de Noël des « Vitrines libournaises » en partenariat avec l’association « Les troubadours »

– Samedi 3 décembre : « Supplément Chantilly », de la Compagnie Elixir

– Dimanche 4 décembre : Parade de Noël des « Vitrines libournaises » en partenariat avec l’association « Les troubadours »

– Samedi 10 décembre : « Les Gnomikys », de la Compagnie Remue-Ménage

– Dimanche 11 décembre : Parade de Noël des « Vitrines libournaises » en partenariat avec l’association « Les troubadours »

– Samedi 17 décembre : « Station 1903 », de la Compagnie Omnibus

– Dimanche 18 décembre : « Gueule d’ours », de la Compagnie Remue-Ménage

