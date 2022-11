Déambulations, Légendes et Traditions de Noël avec Dame Brigitte Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avec Dame Brigitte pour un parcours à travers la vieille ville. Vous pourrez découvrir les illuminations de Noël de la ville mais également les plus belles décorations des maisons sur le trajet. La balade sera ponctuée par des arrêts commentées expliquant les origines des personnages de Noël mais aussi les symboles de Noël en français /alsacien et allemand au besoin. Promenade limitée à 30 personnes. Dame Brigitte vous racontera les légendes et les traditions de Noël. +33 3 88 38 11 61 Molsheim

