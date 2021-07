La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique DÉAMBULATIONS La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

DÉAMBULATIONS 2021-08-03 – 2021-08-28 Place du Marché Bibliothèque Anita Conti

La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique En août, la bibliothèque laisse carte blanche à Dominique Sureau pour ses dessins au fusain. « Cette propension à marcher et à errer sans arrêt, apparemment sans but mais une idée fixe : la liberté. »

Entrée libre.

