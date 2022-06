Déambulations et escales autour du vélo- Africajarc à Cajarc

2022-07-22 – 2022-07-22 Horaires : 11h00 et 15h00 – Déambulations et escales

de 10h00 à 19h00 – Collecte de vélos à destination humanitaire Pendant le Festival Africajarc :venez admirer les déambulations et escales autour du thème du vélo. L’association organisera également un collecte de vélo pour les écoliers Africains.

Evènement propsoser à l'occasion de la 20 èétape du tour de France qui sera au départ de Lacapelle-Marival commune du Grand Figeac.l !

@grand Figeac dernière mise à jour : 2022-06-06 par

