Déambulations de chuchoteurs La Loupe, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, La Loupe. Déambulations de chuchoteurs 2021-07-13 – 2021-07-13

La Loupe Eure-et-Loir La Loupe La Compagnie La Factorie sillonnera la ville pour vous dire des poésies à votre oreille… Que vous soyez sur le marché, chez le coiffeur, dans la rue, à la bibliothèque, ils seront là … bibliotheque@ville-la-loupe.com +33 2 37 29 94 37 https://www.biblio-la-loupe.fr/ Compagnie La Factorie dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Catégories d'évènement: Eure-et-Loir, LA LOUPE