2022-07-14

Lanvellec 22420 Balade ponctuée de par 3 mini concerts (30 mn). Orgue Dallam au début en l’église de Lanvellec puis clavecin à l’arrivée au Château de Rosanbo.

Un spectacle pour le jeune public sera joué dans l’après-midi en juillet. En août, les ânes de la Combes aux ânes promèneront les enfants d’un lieu à l’autre.

