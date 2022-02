DEAMBULATION URBAINE REGARD SUR LES COULEURS DE CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Clisson Loire-Atlantique Dans le cadre de la démarche de concertation du projet de l’Îlot 8 du quartier du Champ de Foire,

nous vous invitons à une déambulation dans la ville de Clisson.

L’observation et l’analyse des couleurs de l’architecture, contribueront à définir les teintes du projet.

La déambulation sera suivie d’un temps convivial de partage de nos impressions, autour d’un café. Valérie Linder, créatrice clissonnaise, animera les échanges et cette récolte d’échantillons de teintes, en vue de restituer une géographie des couleurs de Clisson. Pour un savoir plus sur l’artiste, direction son site internet : http://www.valerielinder.fr/ La visite se fera en présence des opérateurs et concepteurs du projet.

