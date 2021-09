Déambulation urbaine : l’eau à Bordeaux Station d’épuration Louis Fargue, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Déambulation urbaine : l’eau à Bordeaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Station d’épuration Louis Fargue

### Déambulation urbaine autour de la station d’épuration Louis Fargue. La station d’épuration Louis Fargue, située en plein cœur urbain de la métropole est totalement intégrée dans son quartier. A vous de le découvrir grâce à un parcours de déambulation autour de la station. En partant des quais de Bacalan et en contournant Louis Fargue pour longer les bassins à flots, explorez le quartier pour en savoir plus sur le fonctionnement de la station d’épuration, l’impressionnant dispositif de lutte contre les inondations RAMSES et la Garonne notamment. Profitez de cette balade pour en apprendre plus sur l’eau que vous utilisez : d’où vient l’eau ? Combien de litres utilisons-nous ? Où va-t-elle une fois utilisée ? Comment est-elle traitée ? Réussirez-vous à répondre aux énigmes tout au long de votre parcours ? La déambulation est guidée via l’application Géodyssée, chargez votre smartphone et venez percer les secrets de ce quartier ! Télécharger l’application Géodyssée : [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geodyssee.app_mobile&hl=fr) [IPhone](https://apps.apple.com/fr/app/g%C3%A9odyss%C3%A9e/id1217036051) Parcours proposé par la Fédération de Pêche et des Milieux Aquatiques de la Gironde avec le soutien de L’Eau Bordeaux Métropole.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Station d’épuration Louis Fargue 88 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux Bordeaux Chartrons Gironde



