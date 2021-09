Déambulation urbaine : l’eau à Bègles Station d’épuration Clos de Hilde, 18 septembre 2021, Bègles.

Déambulation urbaine : l’eau à Bègles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Station d’épuration Clos de Hilde

### La déambulation autour de la station d’épuration Clos de Hilde est guidée via l’application Géodyssée. Chargez votre smartphone et venez percer les secrets de ce quartier ! En démarrant des Rives d’Arcins, vous déambulerez dans ce quartier riche d’histoire ! Vous longerez la Garonne pour découvrir sa biodiversité, en apprendrez davantage sur l’usine de valorisation des déchets et sur la station d’épuration Clos de Hilde, une des plus grosses stations d’épuration de Bordeaux Métropole. Savez-vous pourquoi cette station d’épuration porte ce nom ? Petit indice, l’histoire du quartier y est pour quelque chose… Télécharger l’application Géodyssée : [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geodyssee.app_mobile&hl=fr) [IPhone](https://apps.apple.com/fr/app/g%C3%A9odyss%C3%A9e/id1217036051) Parcours proposé par la Fédération de Pêche et des Milieux Aquatiques de la Gironde avec le soutien de L’Eau Bordeaux Métropole.

Gratuit. Réservation obligatoire.

La déambulation autour de la station d’épuration Clos de Hilde est guidée via l’application Géodyssée. Chargez votre smartphone et venez percer les secrets de ce quartier !

Station d’épuration Clos de Hilde Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00