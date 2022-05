Déambulation urbaine La Forest-Landerneau, 12 juin 2022, La Forest-Landerneau.

Déambulation urbaine Salle Taliesin Mairie – Bourg La Forest-Landerneau

2022-06-12 – 2022-06-12 Salle Taliesin Mairie – Bourg

La Forest-Landerneau Finistère La Forest-Landerneau

Jean-Pierre Lemersier est né à BREST. Il a suivi des cours d’arts plastiques et d’histoire de l’art à l’école municipale, puis à l’école supérieure des Beaux Arts.

Peintre amateur et dessinateur, il a toujours pratiqué cet art, exposant de multiples fois dans divers salons et expositions, avec des périodes d’expressions différentes et variées.

Quelques distinctions, dont le prix 2017 du grand salon de printemps au RELECQ-KERHUON, ont agrémenté ce parcours.

Très intéressé par “l’esprit des lieux ” plutôt que leur représentation, il s”attache spécialement, dans cette exposition, à la mélancolie poétique d’un BREST ayant échappé à la destruction.

adjointe-maire-benoit.marilyne@laforest.bzh +33 2 98 20 21 43

Salle Taliesin Mairie – Bourg La Forest-Landerneau

dernière mise à jour : 2022-05-10 par OT LANDERNEAU – DAOULAS