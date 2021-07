Lectoure Statue du Maréchal Lannes Gers, Lectoure Déambulation théâtralisée Statue du Maréchal Lannes Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

Déambulation théâtralisée Statue du Maréchal Lannes, 18 septembre 2021, Lectoure. Déambulation théâtralisée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Statue du Maréchal Lannes

A l’occasion des 200 ans de la mort de Napoléon 1er, la ville de Lectoure accueille 8 des membres de l’état-major de la garde napoléonienne. L’occasion pour cette dernière d’emporter le public dans une marche historique pour revenir sur les traces des grands jalons de l’Histoire de France. Laissez-vous embarquer dans les souvenirs du Maréchal Lannes et redécouvrez les moments charnières et les apports de l’époque napoléonienne à notre monde actuel. Pour les jeunes… et les moins jeunes ! Déambulation théâtralisée sur l’Empire par le Maréchal Lannes en personne. Statue du Maréchal Lannes Place du Bastion, 32700, Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Lectoure Autres Lieu Statue du Maréchal Lannes Adresse Place du Bastion, 32700, Lectoure Ville Lectoure lieuville Statue du Maréchal Lannes Lectoure