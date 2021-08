Nantes Cimetière Miséricorde Loire-Atlantique, Nantes Déambulation théâtrale “Celles d’en dessous” au Cimetière Miséricorde Cimetière Miséricorde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dans un cimetière, cinq comédiennes font revivre par leurs voix et leurs corps cinq femmes «remarquables» inhumées. Femme politique ou militante, artiste, témoin de l’histoire locale, «illustre inconnue», remarquable, oubliée… : Celles d’en dessous met en valeur notre matrimoine en imaginant un dialogue entre mort·es et vivant·es. Le projet Celles d’en dessous répond au besoin de se connecter avec le passé pour comprendre le présent, de tisser du lien entre les mort·es et les vivant·es. Nous souhaitons interroger cette mémoire collective, et ses liens avec la construction de chacun aujourd’hui. Cette interrogation est au coeur d’une réflexion profonde pour de nombreuses personnes. Nous proposons donc ici que celles du dessus fassent revivre le temps de la représentation celles d’en dessous. Car les histoires de celles d’en dessous ont beaucoup à nous dire.

Sur inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 20 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

