Déambulation sur échasses avec Le Fil de Soie Tennis de la Porte de Bagnolet, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h à 19h30

gratuit

Déambulation sur échasses Déambulation sur échasse par la compagnie le Fil de Soie au tennis de la Porte de Bagnolet. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Tennis de la Porte de Bagnolet 72 Rue Louis Lumière Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (326m) 3 : Gallieni (365m) Tram T3 :Arrêt : Porte de Bagnolet

Contact :Compagnie Le Fil de Soie coordination@cielefildesoie.com https://www.cielefildesoie.com https://www.facebook.com/lefil.desoie.7 Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Urbain;Ados;Plein air;En famille;Enfants

2021-07-10T16:00:00+02:00_2021-07-10T19:30:00+02:00

