Déambulation Spectacle du Théâtre 14 Ecole maternelle Jacquier, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 13h à 18h

Le samedi 3 juillet 2021

de 13h à 18h

Le samedi 10 juillet 2021

de 13h à 18h

Le samedi 17 juillet 2021

de 13h à 18h

gratuit

Chaque samedi, du 26 juin au 17 juillet, découvrez la déambulation « Les Rues n’appartiennent en principe à personne » de Lola Naymark et Mélanie Péclat dans la cour d’école de l’Ecole Jacquier. Redécouvrez le quartier, en écoutant grâce au casque ce qu’aiment les gens comme bâtiment, tag, détail… Les voix vous guident dans votre déambulation. Réservez en ligne sur le site du Théâtre 14 Une pièce d’identité sera demandée en garantie du casque le temps de la déambulation. Spectacles -> Théâtre Ecole maternelle Jacquier 23, rue Jacquier Paris 75014

13 : Plaisance (284m) 13 : Pernety (425m)

Contact :Théâtre 14

