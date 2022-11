Déambulation » Sapinjou et son Étoile » Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Déambulation » Sapinjou et son Étoile » Landerneau, 18 décembre 2022, Landerneau.

2022-12-18 16:30:00 – 2022-12-18 18:00:00

Finistère Par un beau et frisquet matin de décembre, le Sapinjou et son Étoile se réveillent de leur longue sieste saisonnière. Le Sapinjou est un sapin de Noël malicieux que l’on rencontre en hiver quand il quitte sa forêt enchantée pour flâner au cœur des villes. C’est un moment merveilleux que de les rencontrer, car leur démarche joyeuse et sautillante, vous ensorcelle au point de vous enraciner pour toujours dans un monde féerique…

Proposée par la Cie de théâtre « Le Masque en Mouvement » et Landerneau Boutiques.

