Déambulation salinoise – Festival de la randonnée Office de tourisme Salins les Bains 2 Place des Salines Salins-les-Bains

2022-05-25 14:30:00 – 2022-05-25 17:30:00

Mercredi 25 mai 2022 La ville de Salins-les-Bains regorge de bâtiments historiques témoignant de sa prospérité d'antan. Saviez-vous qu'elle fut longtemps la ville la plus puissante de toute la Comté ? Cette randonnée urbaine vous permettra de plonger dans un passé encore bien présent à travers un patrimoine caché mais pas oublié…

