du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison du livre, de l’image et du son – parvis et parking

Une joyeuse fanfare de rongeurs est en balade. D’abord doucement puis bruyamment, les rats se glissent à travers le public. Au grand plaisir de tous, de surprenantes rencontres sont inévitables. Parfois musical, parfois théâtral, c’est toujours un divertissement bestial ! Un spectacle déambulatoire de 40 minutes par la compagnie PasParTouT Maison du livre,de l’image et du son – parvis et parking 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:15:00 2022-04-02T16:00:00;2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T17:45:00;2022-04-03T15:15:00 2022-04-03T16:00:00;2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T17:45:00

