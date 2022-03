Déambulation potagère ZOOM, 14 mai 2022, Louverné.

Déambulation potagère

le samedi 14 mai à ZOOM

Autour du potager du ZOOM, ce court temps de jeu et d’échanges permettra d’aborder quelques concepts scientifiques et idées reçues sur les fruits et les légumes. Curieux et curieuses de tout âge sont bienvenu·e·s. En continu de 18h30 à 19h30 et de 20h à 21h devant le ZOOM, durée 15 minutes, tout public Sous réserve d’une météo clémente

Entrée libre

ZOOM 21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Louverné Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T18:45:00;2022-05-14T18:50:00 2022-05-14T19:05:00;2022-05-14T19:10:00 2022-05-14T19:25:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T20:20:00 2022-05-14T20:35:00;2022-05-14T20:40:00 2022-05-14T20:55:00