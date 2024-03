Déambulation poétique le jeudi 16 mai à 18h Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse, samedi 18 mai 2024.

Médiation poétique de 3 objets des collections du Musée de la Chalosse par la classe de 1er SAPAT du Lycée agricole de Mugron.

Musée de la Chalosse 480 Chem. du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse, France Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558986927 https://www.museedelachalosse.fr La Chalosse, avec son paysage fertile et vallonné, offre un autre visage des Landes. Autrefois composé de cultures agricoles variées (vignes, céréales, vergers, prairies), le bocage chalossais est une terre de haute tradition gastronomique, réputée pour son foie gras et son authentique bœuf labellisé.

Le musée de la Chalosse présente au public un domaine typique de la Chalosse du XIXe siècle : habitat traditionnel, mobilier, objets et outils de la vie quotidienne, techniques et savoir-faire… Témoins matériels (mobilier domestique, objets ethnographiques, outillage agricole ou artisanal, costumes, etc.) et immatériels (démonstrations de savoir-faire, témoignages, enregistrements audiovisuels) de ce qui fait l’identité chalossaise sont rassemblés dans ce domaine, qui s’organise en fonction des activités qui rythmaient la vie des habitants.

La maison de maître richement meublée, le jardin et la maison du métayer, les dépendances extérieures, les animaux… au domaine de Carcher, tout évoque la Chalosse agricole et viticole d’autrefois. Un lieu authentique et accueillant, pour toute la famille, où tout a été minutieusement reconstitué pour donner l’impression d’entrer dans un lieu habité.

